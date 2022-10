Diamante, Magorno: “orgoglio per la nostra città che le storie a fumetti del Commissario Mascherpa sono state presentate a Nuova Delhi”

22 Ottobre 2022 13:45

Diamante, orgoglio per Mascherpa presentato a Nuova Delhi alla 90° assemblea Interpol

“È motivo di orgoglio per la nostra Città che le storie a fumetti del Commissario Mascherpa, ambientate a Diamante e pubblicate da Poliziamoderna, sono state presentate a Nuova Delhi alla 90° assemblea Interpol”. Lo dichiara il Sindaco di Diamante, l’Avv. Ernesto Magorno che aggiunge: “Non si può non essere soddisfatti nel sapere che una platea composta dalle polizie mondiali abbia conosciuto la nostra Città attraverso una graphic novel che è portatrice, con un linguaggio accattivante e diretto, di un messaggio di legalità indirizzato a tutti e soprattutto alle generazioni più giovani.” Ricordiamo che a Diamante nell’agosto 2021 è stato realizzato un murale, divenuto una delle attrattive della “Città dei Murales”, inaugurato dal Capo della Polizia Lamberto Giannini e realizzato da Antonino Perrotta su bozzetto di Daniele Bigliardo.

“Voglio rinnovare – dice infine il Sindaco – la mia gratitudine alla Polizia di Stato nella persona del Capo della Polizia, Lamberto Giannini; al Direttore di Poliziamoderna, Annalisa Bucchieri; all’autore Luca Scornaienchi e a tutti disegnatori che hanno realizzato le avventure del Commissario Mascherpa; una importante e straordinaria iniziativa editoriale che ha legato positivamente il suo nome alla Città di Diamante.”