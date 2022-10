Diamante: conferita la cittadinanza onoraria al deputato brasiliano Vicente Caropreso

24 Ottobre 2022 18:42

È stata conferita con una cerimonia che si è svolta nella tarda mattinata di oggi, la cittadinanza onoraria di Diamante a Vicente Caropreso, affermato medico specializzato in Neurologia e Deputato dello Stato di Santa Catarina in Brasile. Il Sindaco, l’Avv. Ernesto Magorno nel corso della cerimonia svoltasi nella sala consiliare Ernesto Caselli, ha letto le motivazioni che hanno portato all’importante riconoscimento della Cittadinanza conferita a Vicente Caropreso: “per l’alta professionalità e lo straordinario impegno profusi, con grande generosità e competenza, in campo medico, politico e sociale a favore della salute pubblica e in difesa della dignità, del valore e dei diritti della persona umana, soprattutto dei più deboli e emarginati. Profondamente innamorato dell’Italia di cui ha la cittadinanza, nutre un affettuoso legame con la Calabria e in particolare con la Città di Diamante che ha dato i natali ai suoi avi emigrati all’estero sul finire del 1800.” Non ha nascosto la sua emozione il Dottor Caropreso ringraziando per la calorosa accoglienza ricevuta a Diamante e dichiarando di voler rappresentare i calabresi emigrati in tutto il mondo.

Caropreso ha, infatti, ricordato i nonni emigrati da Diamante per il Brasile nel 1887 e ha auspicato che si possano stringere legami più forti con l’Italia e si stabilisca un ponte di amicizia che porti a riscoprire le loro origini ad altri discendenti di emigranti calabresi. In mattinata Caropreso accompagnato dal Vicesindaco Giuseppe Pascale ha avuto modo di visitare Diamante, Cirella e le loro eccellenze paesaggistiche, storiche ed artistiche. Assieme a Caropreso la moglie Sally Neitzel, il Prof. Nicodemo Misiti e la moglie Veronica Salgado.