Decollatura, il 30 e 31 ottobre l’evento a tema Halloween “Passaggio Infestato” | FOTO

24 Ottobre 2022 10:52

Il 30 e 31 ottobre, in occasione di Halloween, Decollatura ospita l’evento “Passaggio Infestato”

Ritorna “Passaggio Infestato”, una prima assoluta in Calabria (e non solo), l’evento organizzato dall’associazione Passaggiari Avanti (attiva da ormai 10 anni) a Decollatura, nel suggestivo centro storico di Passaggio, per la vigilia e per la notte di Halloween. Siamo abituati a sentire di eventi organizzati in palazzi, case o castelli infestati ma nessuno ha mai pensato di infestare un intero centro storico. L’iniziativa prende nome da un gioco di parole con “Passaggio in Festa” il noto evento estivo, ormai giunto alla 9° edizione, che riempie di spettacoli le vie del centro storico ogni 16 di agosto, con lo scopo di rivitalizzare e valorizzare il borgo.

Per la seconda edizione di “Passaggio Infestato”, gli organizzatori hanno studiato e realizzato nuove scene horror all’interno del borgo illuminato, per una notte, dalla sola luce dei lumini. Vecchie case disabitate ospiteranno scene raccapriccianti. Stanze vuote da tempo, accessibili solo attraverso vecchie scale in legno faranno da scenario a riti mortuari e a scene cult del cinema di genere interpretate dai volontari dell’associazione.

Grazie all’evento si faranno “rivivere”, se così si può dire, diverse ambientazioni simbolo del borgo, come la “fontana vecchia”, l’antico palazzo della principessa d’Aquino come porta d’ingresso o la piazzetta difronte all’antico palazzo ottocentesco, dimora del primo sindaco di Decollatura. Quest’anno l’evento si svolgerà in due serate, il 30 e il 31 ottobre a partire dalle 21:00.