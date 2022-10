Giustizia De Raho: “attenti a separazione carriere. Pronti a discutere depenalizzazione alcuni reati”

23 Ottobre 2022 14:36

Nel corso di una manifestazione tenutasi a Corigliano Rossano Federico Cafiero De Raho interviene su separazione delle carriere e depenalizzazione di alcuni reati

“La separazione delle carriere in magistratura è una questione che bisognerà vedere e sulla quale certamente saremo tutti molto attenti. Su questa questione noi avremo una valutazione che, di volta in volta, sarà corrispondente agli orientamenti che abbiamo già espresso nel programma“. È quanto dichiarato in una nota dall’ex procuratore nazionale Antimafia e attuale deputato M5S Federico Cafiero De Raho parlando a margine di una manifestazione tenutasi ieri sera a Corigliano Rossano.

“Sulla depenalizzazione di alcuni reati, di quei reati che rappresentano veramente una violazione quasi di legge che meritano una sanzione amministrativa piuttosto che una pena – ha aggiunto – siamo pronti a discuterne. Ci sono tantissime piccole violazioni che finiscono per aggravare il circuito giudiziario e che non meritano di essere trattate da un giudice, ma piuttosto essere risolte attraverso il percorso amministrativo“.