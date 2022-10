De Luca: “Salvini e tutta la politica italiana non vogliono il Ponte”

12 Ottobre 2022 15:22

De Luca: “il Ponte non lo vuole la politica italiana, compreso Matteo Salvini e non lo vogliono, in particolare, le lobby delle nazioni del Nord”

Durante la conferenza, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma, per la presentazione degli eletti al Senato e alla Camera del movimento Sud Chiama Nord, Cateno De Luca parla della realizzazione del Ponte sullo Stretto: “sono sempre stato a favore, vi ricordo che sono tra gli organizzatori della manifestazione del 2006 a Messina. La verità sapete qual’è? L’infrastruttura non la vuole la politica italiana, compreso Matteo Salvini e non la vogliono, in particolare, le lobby delle nazioni del Nord che puntano sul passaggio delle merci nel Canale di Suez, in cui, ricordo, c’è stato un fote investimento per il raddoppio”.

“Con il Ponte le merci arriverebbero ad Augusta e Gioia Tauro creando economia a Calabria e Sicilia ed a tutta l’Italia. Nessuno lo dice ma io sì: la politica italiana è coinvolta in questo equilibrio mondiale che nessuno tocca”, conclude De Luca.