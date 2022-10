13 Ottobre 2022 09:58

De Luca annuncia: “al Senato intesa raggiunta per la formazione di un gruppo con le altre forze autonomiste”

Cateno De Luca, ex sindaco di tre comuni siciliani e deputato regionale, in questi giorni a Roma, dopo l’elezione di un deputato ed un senatore legato al suo gruppo politico “Sud chiama Nord”, annuncia in una diretta su facebook, la formazione di un gruppo parlamentare autonomo con altre forze politiche.

“Siamo riusciti a definire l’intesa per la creazione del gruppo al Senato con altre forze politiche autonomiste”, rimarca De Luca.