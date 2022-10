De Luca lancia il progetto “i Taorminesi per De Luca”: “non mi candido a Catania”

8 Ottobre 2022 23:15

Cateno De Luca a Taormina: “mi candido a sindaco, voglio rilanciare la città. Metto a disposizione la mia competenza”

“I Taorminesi per De Luca”! E’ nato questa sera, da una piazza IX Aprile di Taormina stracolma di cittadini, il progetto che vede candidato a sindaco Cateno De Luca: “lancio l’ennesima sfida per riportare la Perla dello Jonio al centro di un dibattito politico mirato ad individuare il percorso da seguire in vista delle prossime elezioni amministrative. Intendo mettere a disposizione della comunità taorminese il modello amministrativo attuato a Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina, che ha prodotto risultati concreti cambiando il volto di quelle comunità e il cui valore è stato riconosciuto dall’elettorato che in tutti e tre i casi ha scelto il successore da me indicato scegliendo dunque un modo di fare politica che funziona”.

Il progetto “De Luca sindaco di Sicilia” alle recenti elezioni regionali a Taormina ha ottenuto il 65% circa di preferenze e l’ex sindaco della città dello Stretto intende “ringraziare i taorminesi per la fiducia accordata. Entro il giorno dell’Immacolata, quindi l’8 dicembre, chiederemo a voi cittadini se siete pronti ad avviare un nuovo percorso politico amministrativo ma dovete sapere che lo faremo solo se sarete con noi”. “Non ho nessuna intenzione di candidarmi a Catania -sottolinea- è vero, nel 2018 avevo pensato di candidarmi qui ma poi ho scelto Messina che era al disastro. So che a Taormina si stanno già facendo sedute spiritiche per via della mia candidatura ma sia chiaro che non cerco poltrone. Non mi fa paura il dissesto finanziario, una situazione del genere l’ho già affrontata a Messina, dove la situazione era drammatica. So come muovermi e come affrontare questa ed altre difficoltà. Sono pronto a fare tre liste – rimarca– seppur il sistema è maggioritario: la lista delle “Frazioni”, di “Trappitello” e “Taormina dal centro alla periferia” con candidati sindaco il sottoscritto, Giuseppe Lombardo e Dafne Musolino che convergeranno su di me. E’ sicuramente una strategia innovativa, noi ci puntiamo. Come fare a candidarsi con noi? Basta iscriversi a Sicilia Vera”.