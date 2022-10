De Luca: “cambierò il destino di Taormina”

8 Ottobre 2022 10:28

L’ex sindaco di Messina ha annunciato che stanno arrivando le candidature per la formazione del “Governo di Liberazione”

Stasera alle ore 19:45, in piazza IX aprile a Taormina, si terra il comizio per il lancio del progetto “I Taorminesi per De Luca!”. L’ex sindaco di Messina ha deciso di posticipare di quasi un’ora l’evento perché in concomitanza con la partita Milan-Juventus. Evidentemente provato per l’operazione ai denti, Cateno De Luca fa ancora notare che si è trattato di un intervento serio. “Penso di essere in condizioni di poter tenere l’evento in piazza, ci saranno delle sorprese e cercherò di non deludere nessuno. Se i taorminesi lo vorranno, li aiuterò a cambiare il destino. Non sono alla ricerca di poltrone e i miei risultati sono sotto gli occhi di tutti”, afferma in una diretta social.

“Nel frattempo – spiega ancora De Luca – stanno arrivando le candidature per la formazione del “Governo di Liberazione” attraverso la piattaforma sud-chiamanord.it Chi ama la Sicilia ed ha tempo e competenza si faccia avanti per entrare nella squadra degli assessori che lavoreranno per 5 anni come ombra del Governo Schifani. Solo 18 potranno parte parte (12 assessori designati e 6 assessori delegati) ma per ogni tematiche saranno costituiti degli appositi dipartimenti per consentire a tutti di formarsi e contribuire a cambiare la Sicilia”.

Intanto, fa notare De Luca, “partono 120 cantieri. A Messina continuano ad arrivare milioni di euro dal PNRR mentre il piano di riequilibrio finanziario pluriennale va avanti positivamente: Santo De Luca? E’ questa la soddisfazione del mio lavoro, la città era scomparsa pure dalla cartina geografica”, conclude.