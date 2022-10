“Dafne Musolino ha votato La Russa”, La7 e Porta a Porta sicuri

14 Ottobre 2022 15:01

Secondo LA7 e Porta a Porta il senatore di Sud chiama Nord, Dafne Musolino, ha votato per Ignazio La Russa

L’elezioni di Ignazio La Russa alla seconda carica dello Stato ha creato una vera e propria bufera: Forza Italia non ha partecipato al voto (solo Elisabetta Casellati e Silvio Berlusconi) quindi la maggioranza si è presentata all’importante appuntamento spaccata. E’ servito un intervento da parte delle opposizioni per far quadrare i numeri ed eleggere il presidente del Senato. Gli osservatori sono andati alla ricerca dei 17 senatori che, fuori dalla maggioranza di Centro/Destra, ha dato un aiuto a La Russa.

Secondo La7 e Porta a Porta, tra gli indiziati, ci sarebbe Dafne Musolino, eletta senatore in “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca, vincendo il collegio Uninominale Messina- Enna. E’ chiaro, non c’è certezza, in quanto il voto è avvenuto a scrutinio segreto ed è fondamentale rimarcare che l’ex sindaco di Messina avesse dato indicazione di votare scheda bianca in quanto “ci siamo candidati in alternativa la Centro/Destra”.