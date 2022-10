Reggio Calabria, lo sport come strumento educativo e sociale il Csi scende in campo

19 Ottobre 2022 12:23

“In un momento storico particolare, in un tempo in cui, anche nello sport, personalismi, interessi personali e populismo diffuso ne fanno da padroni, l’educazione, la partecipazione, i diritti ed il protagonismo dei ragazzi attraverso gioco e sport, dovrebbero assumere un significato ed un’importanza fondamentale, primaria”. Si apre così, con l’introduzione del Presidente Provinciale Csi Paolo Cicciù, il Meetup “Alcune partite vanno giocate e vinte”, organizzato e promosso, in occasione della presentazione della programmazione 2022-2023, dal Comitato Csi di Reggio Calabria.

Ancora Paolo Cicciù: “La nostra comunità, in netta difficoltà sul piano dell’educazione dei giovani (micro criminalità diffusa, dipendenza da giochi online, scommesse e sostanze, abbandono scolastico e drop-out sportivo) dovrebbe trovare, nelle tante associazioni e organizzazioni sportive del territorio, un valido aiuto per affrontare, in maniera efficace e significativa, le fragilità di questo tempo. Lo sport, può e deve diventare, strumento di cambiamento”. Anche il vice Presidente Csi Reggio Calabria, Domenico Aricò, è intervenuto durante il partecipato incontro d’apertura dell’anno sportivo: “La nostra associazione, con tante fatiche e, attraverso scelte coerenti e nette, sta provando a riaffermare concetti chiari dell’agire educativo attraverso lo sport. Significativa, in questa direzione, la collaborazione tra Csi Reggio Calabria e Ussm (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) per l’inserimento dei ragazzi in messa alla prova, provenienti anche del circuito penale, all’interno di esperienze sportive del territorio. Ben quindici ragazzi tra i 14 e i 18 anni, in questo momento, sono coinvolti all’interno delle attività Csi. Per tutti noi, l’impegno nello sport, è principalmente questo”.

Il Comitato Csi Reggio Calabria ha scelto l’idea del gioco di squadra alla tentazione di fare da soli. La forte rete messa in campo in alcuni territori e le relazioni e collaborazioni avviate con enti, associazioni e istituzioni, rappresentano i nuovi strumenti del fare educativo del Csi reggino. Tutti i referenti che sono intervenuti durante la giornata, svoltasi presso l’Auditorium Lucianum, hanno ribadito come la vision che ha guidato la programmazione Csi 2022 – 2023, sia stata quella di orientare ogni scelta, ogni attività, ogni iniziativa, partendo ad un’idea di sport inteso come bene comune, come attività e strumento indispensabile per i ragazzi e per la comunità. L’incontro è entrato nel vivo con la presentazione delle varie proposte pensate per la stagione che si apre. Nicola Marra, responsabile Pallavolo Csi, ha presentato la Fase Provinciale dei Campionati Nazionali di pallavolo mista, maschile e femminile. Già tantissime le adesioni e, a breve, la primissima riunione tra le società aderenti. Ritornano i campionati Nazionali di calcio a 5 e calcio a 7, la Corsa Campestre, il Gran Premio di Ginnastica Ritmica, il Calcio Balilla, il Tennis Tavolo ed il Padel.

Giampaolo Sclapari, subito dopo, ha illustrato anche la ricchissima programmazione dell’area Ciclismo Csi, presentando i Gran Premi, le uscite, le manifestazioni e le tappe pensate per la stagione. Armando Russo, nel presentare l’attesissimo Campionato Nazionale di Pallacanestro (fase Provinciale), ha evidenziato come la kermesse Csi, in questa stagione, abbia già superato le adesioni dello scorso anno, con società sportive che rappresenteranno tutto il territorio Metropolitano di Reggio Calabria. Un grandissimo successo, frutto di competenza, coerenza e passione. Una vera e propria rivoluzione, invece, l’attività giovanile Csi. Ilenia Adore, durante la mattinata, ha illustrato il nuovo progetto educativo Csi. Per la prima volta, infatti, l’itinerario sportivo “Sport & Go. Giocare per Credere!” coinvolgerà parrocchie e oratori delle tre Diocesi del nostro territorio. Protagonisti assoluti saranno bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni. Attesissimi gli interventi di animazione sportiva di strada (cortili, piazze e sottoscala) e riqualificazione urbana attraverso il percorso sportivo e di cittadinanza, guidato da Piero Suraci e Federica Pipitò: “Play. Scendi a Giocare con Noi”.

Il Csi, grazie alla lungimiranza del suo consulente ecclesiastico Don Mimmo Cartella, ha, in queste ultime settimane, pensato, ragionato e sognato ogni azione mettendo al centro di tutto l’unico e indiscutibile concetto: educare con lo sport, partendo da un’idea cristiana dell’uomo e del gioco. A tal proposito, con gli interventi di Giovanni Dascola e Francesco Paviglianiti, è stata presentata l’esperienza sportiva (giunta alla sedicesima edizione), del Trofeo “Oratorio Cup”, un percorso educativo, sportivo e formativo rivolto ai giovani del territorio. Prosegue l’impegno del Csi Reggio Calabria in ottica di sport inclusivi e sulla relazione tra attività sportiva e disabilità. Forte, deciso e sentitissimo l’intervento della referente Csi Reggio Calabria “Sport e Disabilità” Mariangela Giovinazzo. “Sport e Disabilità è un’area di sviluppo su cui molto si sta provando a costruire. L’istituzione di un gruppo di lavoro Provinciale che si occupi di questo tema, è il segnale di un’attenzione particolare che il Csi Reggio Calabria sta mettendo in atto, al fine di aiutare il territorio a costruire una rete che supporti tutte le realtà sportive che si occupano di disabilità con proposte sociali e sportive innovative e concrete”.

Partiti dall’idea di “formazione popolare”, indispensabile per coinvolgere tutti, durante l’incontro sono stati presentati i percorsi formativi che coinvolgeranno, da Novembre a Giungo, dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, istruttori, educatori, animatori, insegnanti, studenti e volontari. Significativo ed esclusivo sarà la nona edizione del Campus Residenziale “EduSport 20.23” che si svolgerà a Gambarie D’Aspromonte nel mese di Aprile 2023. Grazie ai formatori interni Csi e alle tante autorevoli professionalità esterne, gli itinerari pensati saranno presentati con l’idea che per generare il vero cambiamento, anche nello sport, l’idea della “comunità educante” deve guidare e accompagnare ogni percorso e ogni attività. Dopo la Santa Messa e l’aperitivo associativo, il pomeriggio è ripreso con i laboratori che hanno coinvolto referenti di Comitato e società sportive. Preziosissima la collaborazione dei consiglieri Provinciali Csi Valentina Pagano, Paolo Simone e Francesco Caridi, pilastri del Comitato. L’intensa giornata, si è chiusa con il ringraziamento, da parte della presidenza, ai consiglieri del Comitato, ai dirigenti delle varie commissioni, ai volontari e tutti i dirigenti sportivi che hanno scelto di “scendere in campo” mettendoci la faccia, la testa ed il cuore. Non un insieme di numeri, attività o tornei ma un percorso fatto di idee, sogni, obiettivi e con la volontà di esaltare la bellezza dei nostri ragazzi, valorizzando e custodendo, anche con lo sport, questo fragile territorio, per raggiungere l’obiettivo più importante e che genera ogni scelta e ogni azione: EDUCARE ALLA BELLEZZA CON LO SPORT. I particolari della programmazione Csi 2022-2023 sono consultabili visitando il sito www.csireggiocalabria.it.