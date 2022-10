Messina, finisce l’avventura in Coppa: il Crotone vince dopo i rigori

4 Ottobre 2022 20:16

Crotone-Messina 5-3 dcr: i siciliani escono a testa alta dall’Ezio Scida, ma vengono eliminati dalla Coppa Italia Serie C

Dallo Stadio Ezio Scida i giallorossi di mister Gaetano Auteri escono a testa alta ma senza la qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia Serie C. Il Messina, infatti, cade soltanto ai rigori contro il favorito Crotone: dopo il 2-2 dei tempi regolamentari (per i siciliani reti di Fofana e Konate), ai supplementari nessuna delle due squadre è riuscita a rompere l’equilibrio. Dalla lotteria degli undici metri, come detto, ne è uscita vincente la compagine di casa che passa così ai sedicesimi di finale. Decisivi gli errori di Balde, Falzi e Fofana.

Nulla da fare dunque per il Messina che già all’esordio in campionato si era arreso per 2-4 contro i calabresi. Il Crotone resta una delle squadre più forti della Serie C, non solo del girone meridionale, quindi ci saranno tanti aspetti positivi da cogliere nonostante il risultato negativo.