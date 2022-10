Shock al cimitero, nuovo crollo: bare sospese nel vuoto e salme visibili

17 Ottobre 2022 23:01

Un altro crollo, a distanza di qualche mese. È quello avvenuto all’interno del cimitero di Poggioreale, a Napoli, dove l’edificio di una congrega è caduto e una serie di bare rischiano di venire giù, rimanendo sospese nel vuoto. Sono almeno una decina, che con il cedimento del manufatto si trovano ora in un equilibrio precario, così come sono diverse le salme rese visibili e prive di ogni protezione. La zona, in un’area comunque diversa da quella del precedente crollo di gennaio, è stata recintata. Sul posto è giunto l’assessore del Comune di Napoli al Verde con delega ai Cimiteri Vincenzo Santagada.

“Al momento del crollo non vi erano parenti dei defunti in quanto la chiusura è prevista alle 13,30. Il crollo è stato preceduto da un boato secco e dalle telecamere, poste lateralmente all’area interessata, è stata rilevata una fitta nube di polvere. Come Amministrazione stiamo provvedendo a tutti gli adempimenti necessari”, dice l’assessore Santagada. “L’edificio interessato dal crollo – spiega il Comune – si trova a Porta Balestrieri, in via Santa Maria del Pianto, nei pressi del forno crematorio. Non è posto, quindi, nelle immediate vicinanze dell’area in cui di verificarono i crolli il 4 e 5 gennaio scorsi. Al momento tutta l’area del Monumentale è interdetta e si sta predisponendo un’ordinanza di chiusura del cimitero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia locale ed i Servizi comunali”.