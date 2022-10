Cosenza, crisi idrica: i consiglieri di minoranza denunciano l’immobilismo dell’Amministrazione

31 Ottobre 2022 17:22

Crisi idrica a Cosenza, i Consiglieri comunali Francesco Spadafora, Ivana Lucanto e Alfredo Dodaro denunciano l’immobilismo dell’Amministrazione

“L’acqua resta un problema irrisolto in città“, lo scrivono in una nota i consiglieri comunali di Cosenza del gruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Spadafora e Ivana Lucanto, insieme al collega Alfredo Dodaro del gruppo “Occhiuto per Caruso” che rivolgono un appello “al senso del dovere dell’amministrazione comunale, ed in particolare al sindaco Franz Caruso, affinché sia data la giusta attenzione al problema che da tanti giorni crea considerevoli disagi ai cittadini delle zone a sud della città“. La carenza idrica che si registra sull’adduttrice dell’acquedotto comunale Merone, che serve la popolosa frazione di Donnici, le contrade collegate, ed anche la zona dei comuni ricadenti nel Savuto sta creando notevoli disagi e criticità ai cittadini ed alle attività.

“Più volte – continua la nota – abbiamo sollecitato interventi e risoluzioni del problema agli uffici preposti interessando personalmente anche il sindaco ma, dopo un’estate all’insegna di disservizi quotidiani, lo scenario non è affatto migliorato. Duole constatare che ancora ad oggi nessuno ha ritenuto mettere in atto azioni significative e risolutive e diventa insopportabile far fronte ad un disservizio che perdura ininterrottamente durante le ore diurne. Ma come è possibile che non ci sia l’acqua nelle case? Non siamo una città da terzo mondo, ma con questi disastri amministrativi, poco ci manca”.

“Mentre il sindaco parla della sua immaginifica città del 2050, nel frattempo i cittadini, non volendosi rassegnare all’immobilismo di questa amministrazione, chiedono a gran voce che la città del 2022 abbia tutti i servizi adeguati ad uno standard di normalità. Non si chiede l’impossibile al sindaco e ai suoi delegati, ma semplicemente un servizio essenziale. Per tali ragioni, facendoci portavoce dei cittadini, chiediamo al sindaco di sollecitare gli organi preposti comunali perché possano programmare un intervento tempestivo e risolutivo“, concludono i consiglieri.