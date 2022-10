Covid, “vaccinarsi per gli altri? Era una bugia”: l’ammissione Pfizer genera polemiche

11 Ottobre 2022 14:48

L’europarlamentare Rob Roos pubblica il video in cui un direttore di Pfizer ammette che “i vaccini non sono mai stati testati sulla loro capacità di fermare la trasmissione del virus”

“Al momento della loro introduzione, i vaccini anti-Covid non sono mai stati testati sulla loro capacità di fermare la trasmissione del virus”. E’ quanto afferma tramite i social l’olandese Rob Roos, vice presidente del gruppo conservatori e riformisti europei, citando l’ammissione di un direttore Pfizer rilasciata al Parlamento europeo. “Questo – afferma ancora – rimuove completamente le basi per l’esistenza di qualsiasi Covid passport (green pass) perché porta alla discriminazione di alcune persone che perdono la possibilità di accedere a servizi essenziali”.

“Lo trovo terribile, criminale e scandaloso”, prosegue Roos che in allegato pubblica il video del suo intervento durante la seduta parlamentare. “Milioni di persone sono state costrette a vaccinarsi perché il mito diceva ‘fallo per gli altri’, questo si è trasformato in una bugia di mercato”, ha concluso.