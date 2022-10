Covid, la Lega lancia la commissione d’inchiesta: “necessario chiarire cosa hanno combinato i precedenti governi sulla gestione del virus”

21 Ottobre 2022 16:04

Covid, la Lega ha depositato una proposta di legge per istituire una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia

Una proposta di legge per l’istituzione di una “Commissione parlamentare di inchiesta sull’operato del governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica del Covid-19” è stata presentata dalla Lega. Primo firmatario del provvedimento, sostenuto da numerosi deputati del Carroccio, è il capogruppo, Riccardo Molinari. “Avevamo presentato la stessa proposta di legge nella passata legislatura“, afferma all’Adnkronos Molinari spiegando che “abbiamo criticato apertamente la gestione dell’emergenza sotto il governo Conte II soprattutto nel rapporto con le regioni in emergenza“.