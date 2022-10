28 Ottobre 2022 17:11

Cosenza: grandi numeri per la 9ª edizione di Pol Meeting, oltre mille i comandanti e gli agenti di Polizia Locale provenienti da tutta Italia che hanno partecipato ai tre giorni di formazione

È stata un’edizione dai grandi numeri quella del 2022 per Pol Meeting, evento nazionale di formazione per la Polizia Locale e la Pubblica Amministrazione giunto al nono anno, che si è svolto a Cosenza nel Palazzo della Provincia dal 26 al 28 ottobre. Ai tre giorni di tavole rotonde e workshop hanno partecipato oltre un migliaio di comandanti e agenti di Polizia Locale provenienti da tutta Italia. Numerosi i temi trattati: PNRR, riforma della giustizia, polizia ambientale, amministrativa, commerciale e giudiziaria, riscossione coattiva, codice della strada e infortunistica stradale. Coinvolte anche le scuole primarie cittadine con il progetto di educazione stradale PolSchool. Ad aprire la tre giorni è stato un emozionante e sentito ricordo del direttore di PolMagazine, il comandante di Polizia Locale Francesco Delvino, di recente scomparso. Tra i prestigiosi relatori di questa edizione, il senatore Francesco Paolo Sisto, che ha preso parte in collegamento alla tavola rotonda sul tema “La riforma Cartabia: cosa è cambiato nel sistema giustizia”. A chiudere la tre giorni, venerdì 28 ottobre, il partecipato workshop “La riscossione coattiva: metodologie e procedure” con l’intervento del presidente dell’Associazione nazionale delle aziende concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi, Pietro Di Benedetto.

Nato da un’idea del Gruppo laBconsulenze e organizzato da Lob&Partners, il meeting si avvale ogni anno della partecipazione delle più autorevoli figure della Polizia Locale nazionale. “Numeri in crescita per questo meeting, che dimostrano quanto sia importante l’aggiornamento normativo in un settore in continua evoluzione”, ha commentato Pierluigi Ferraro, direttore commerciale del Gruppo laBconsulenze.