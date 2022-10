Cosenza, Dionigi “parla” dopo l’esonero: il messaggio social

31 Ottobre 2022 16:02

Nessuna parola “reale”, “vera”, in realtà, ma un messaggio – accompagnato da una foto – che dice tutto: “Grazie ragazzi”, con due cuori, uno rosso e uno blu. Così, Davide Dionigi, subito dopo l’esonero ufficiale dal Cosenza. L’ormai ex tecnico rossoblu ha voluto quindi, subito, ringraziare i calciatori che ha allenato, postando una loro foto mentre si abbracciano. E’ la dimostrazione che la squadra era con lui e ha provato ad aiutarlo, come dimostrato anche dalla conferenza congiunta pre-Frosinone dove, insieme al tecnico, si erano presentati in sala stampa i senatori Rigione e Larrivey.

Più che la solidità del gruppo, è evidente che a questa squadra mancasse un’idea di gioco nonché, va purtroppo detto, un livello generale della rosa che è un gradino sotto a quasi tutte le squadre di questa Serie B, ancora più difficile dello scorso anno e sicuramente di due anni fa, stagione in cui il Cosenza è retrocesso sul campo. L’obiettivo è, anche questa volta, trovare quattro squadre più in difficoltà. Al momento ci sono ma, sulla carta, sono tutte più forti del Cosenza e il campionato è appena cominciato. La classifica non è affatto disastrosa ma va invertita la rotta, a partire dalla scelta del nuovo allenatore e proseguendo con qualche aggiustamento in corso d’opera in fase di mercato.