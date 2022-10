4 Ottobre 2022 09:59

Missile sorvola il Giappone, scatta l’allerta per la popolazione: “la gente si trasferisca nei rifugi”

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico, capace di sorvolare il Giappone, per la prima volta in otto mesi, secondo le rilevazioni dei militari di Seul. “La serie di provocazioni di missili balistici della Corea del Nord rafforzerà ulteriormente la deterrenza e le capacità di risposta dell’alleanza Corea del Sud-Usa e non farà altro che approfondire l’isolamento del Nord dalla comunità internazionale”, ha affermato il Comando in una nota, condannando il lancio come “un atto di provocazione significativa che mina la pace e la stabilità non solo nella penisola coreana ma anche nella comunità internazionale, rappresentando una “chiara violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu”.

Il Giappone, da parte sua, ha dichiarato che il missile ha “probabilmente” sorvolato il Paese, avvertendo i residenti di trasferirsi nei rifugi. “Sembra che la Corea del Nord abbia lanciato un missile. Si prega di evacuare negli edifici o nel sottosuolo”, ha detto il governo nipponico in una allerta emessa alle 7:29 ora locale (le 00:29 in Italia).