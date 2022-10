Le calabresi “Continuity Fluid Performer” protagoniste al Festival Internazionale della Danza in Portogallo

15 Ottobre 2022 11:58

Le ballerine calabresi “Continuity Fluid Performer” protagoniste ad Almada (Portogallo), per il Festival Internazionale della Danza

Ad Almada, in Portogallo, si svolge ogni anno il Festival Internazionale della Danza, ininterrottamente dal 1992, offrendo al pubblico una serie di eventi rappresentativi della danza nazionale e internazionale, dedicati alla presentazione e promozione della Danza Contemporanea. Con uno spirito sempre aperto a nuove sfide, il Festival sviluppa una politica di inclusione, aperta a diversi tipi di performance, supportando nuovi creatori, affiancando iniziative volte a diffondere l’apprezzamento e la pratica della Danza tra pubblici diversi, in una prospettiva di interazione attiva con la comunità.

Creato e organizzato dalla Companhia de Dança de Almada, questo festival offre non solo spettacoli, ma anche altre attività legate alla danza, come workshop, incontri, attività di formazione e condivisione, mostre, performance digitali e video dance. Le performance si svolgono in spazi formali o informali, stabilendo possibilità di dialogo con l’architettura urbana e con il pubblico.

Inserita nel Festival, la Piattaforma Internazionale per Coreografi apre l’evento alla partecipazione di compagnie e creatori indipendenti di Danza Contemporanea di tutto il mondo, diventando un importante punto di incontro per coreografi, danzatori aperto allo scambio e alla promozione internazionale.

Il Festival si svolge dal 22 di settembre al 9 di ottobre e quest’anno hanno partecipato anche le ballerine calabresi di “Continuity Fluid Performer” creato dalla coreografa Angela Tiesi é formato dalle ballerine Gabriella Sarubbo, Chiara Ardito, Ilaria Rima e Maria Pizzo. Le “Continuity Fluid Performer” si esibiscono il 6 ottobre in una performance dal titolo “ES/forma Istinto primario”: più difficile essere che apparire, in un mondo esterno che ci condiziona in una specie di trappola in cui non possiamo esprimerci…

Raccolgono grandi consensi sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori formati da altre compagnie. La compagnia guidata da Angela Tiesi, non é nuova a queste performance, è l’unica italiana ad esibirsi ad Almada. La compagnia nasce a Cosenza, selezionando il meglio della danza contemporanea presente sul territorio e creando un fortissimo legame che le porta ad esibirsi in molti spazi unconventional come: teatri, stazioni, negozi, strade e piazze, ecc. Angela Tiesi, come coreografa ha partecipato e ricevuto premi e riconoscimenti in numerosi festival e concorsi internazionali che l’hanno portata ad essere una indiscussa prima star nel panorama della danza contemporanea nazionale ed internazionale. Vedere danzare queste bravissime “farfalle” genera immense e forti emozioni che coinvolgono direttamente gli spettatori. Anche il Portogallo e la città di Almada ne sono state rapite e coinvolte.