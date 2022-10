Fontana omofobo? “Anche io, ma governo”, così Giorgia Meloni snobba l’opposizione

14 Ottobre 2022 13:00

Giorgia Meloni difende Lorenzo Fontana dalle accuse di omofobia, le stesse che si è sentita rivolgere più volte in passato

“Omofobo” e “Pro Putin”, è stato definito così Lorenzo Fontana, appena eletto presidente della Camera, in uno striscione esposto da alcuni esponenti del PD sui banchi di Montecitorio. I media presenti alla Camera hanno chiesto un commento a Giorgia Meloni, futura presidente del Consiglio.

“L’opposizione fa l’opposizione. Mi sembra normale che dica quello che ritiene di dire. Se io mi dovessi preoccupare di quello che dice l’opposizione, non farei il governo“, il pensiero della leader di FdI che non ha risparmiato una frecciatina finale facendo riferimento ad alcune accuse che si è sentita rivolgere in passato “anche io sono stata accusata di essere omofoba per non essere d’accordo con le adozioni omosessuali“.