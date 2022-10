Conte a Meloni: “Governo in continuità con il governo Draghi”

25 Ottobre 2022 19:05

Conte a Meloni: “il segnale più evidente della continuità con il governo Draghi è il ministero dell’economia a Giorgetti”

“Il segnale più evidente della continuità con il governo Draghi è il ministero dell’economia a Giorgetti. Questo spiega l’opposizione morbida al governo uscente, non è che alla fine l’agenda Draghi la vuole scrivere lei?”. E’ quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo, in corso alla Camera.

“Sull’Ucraina lei non ha mai accennato all’unica via d’uscita: Pace. Le ricorda qualcosa?”, rimarca Conte. Ed ancora rivolgendosi al Premier: “ci ha rassicurato che non ci saranno arretramenti sul diritto all’aborto, l’importante è dirlo a Roccella e Gasparri”. “Noi siamo pronti a denunciare le vostre incongruenze e inadeguatezze. La nostra sarà una opposizione solida e puntuale, ancorata ai bisogni dei cittadini, per questo sarà implacabile e intransigente”, conclude Conte.