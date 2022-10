Consultazioni, Letta: “faremo opposizione ferma e rigorosa”

20 Ottobre 2022 20:34

Letta: “faremo una opposizione rigorosa e ferma a partire dalle tre questioni che per noi sono principali: lavoro, diritti e ambiente”

“Faremo una opposizione rigorosa e ferma a partire dalle tre questioni che per noi sono principali: lavoro, diritti e ambiente. Su questi punti saremo vigili e non accetteremo arretramenti e ambiguità”. E’ quanto ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, al termine delle consultazioni dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Il punto essenziale è di essere chiari sul fatto che il nostro Paese deve avere un governo che sia nella continuità delle alleanze europea ed atlantica. Chiediamo che il governo sia senza ambiguità sulla condanna alla Russia e sui comportamenti criminali di Putin e sul sostegno all’Ucraina”, conclude Letta.

Letta: “stravolgere la carta costituzionale”

“Abbiamo voluto rimarcare che in questa legislatura abbiamo intenzione di essere a difesa della Costituzione repubblicana, che non vuol dire che non siamo disponibili a una discussione per migliorare la Carta ma saremo contrari a stravolgimenti dell’impianto della nostra Costituzione”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo le consultazioni al Quirinale.

