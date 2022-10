Consultazioni, la messinese Dafne Musolino al Quirinale

20 Ottobre 2022 11:04

De Luca annuncia: “Dafne Musolino farà parte della delegazione che verso mezzogiorno sarà ricevuta al Quirinale per conto del nostro gruppo “Per le Autonomie SVP-FP, Campobase, Sud Chiama Nord”

“Caffè in Piazza del Parlamento per discutere della nostra pozione per la consultazione con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La senatrice Dafne Musolino farà parte della delegazione che verso mezzogiorno sarà ricevuta al Quirinale per conto del nostro gruppo “Per le Autonomie SVP-FP, Campobase, Sud Chiama Nord”, è quanto comunica Cateno De Luca.

“Abbiamo definito anche una strategia per la Camera dei Deputati per ritagliare un ruolo di rilievo per il nostro Francesco Gallo. Notaio della strategia il nostro Sindaco Federico Basile”, conclude De Luca.