Consultazioni, Dafne Musolino dal Presidente Mattarella: “la Sicilia ed il Sud attendono le grandi opere” | FOTO

20 Ottobre 2022 12:30

Consultazioni, il presidente del gruppo Autonomie: “il nostro orientamento è quello di votare contro la fiducia al Governo Meloni”

La delegazione Gruppo Parlamentare “Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord)” del Senato della Repubblica ha concluso da poco il colloquio con il Presidente della Repubblica. Dafne Musolino, senatore di “Sud chiama Nord”, il gruppo politico di Cateno De Luca, all’uscita ha detto: “abbiamo manifestato al presidente Mattarella la necessità che si verifichi l’attuazione delle grandi opere che la Sicilia ed il Sud attendono da anni. Su questo eserciteremo ogni opportuna valutazione, decidendo sulla fiducia al governo anche in base alla presenza o meno del ministero per il Mezzogiorno”.

“E’ chiaro che che visto l’esito delle elezioni è giusto che Giorgia Meloni sia incaricata presidente del Consiglio”, ma, per quanto riguarda la fiducia “il nostro orientamento è quello di votare contro perché devono dimostrarci un cambio di atteggiamento ma non è ancora detta l’ultima parola e decideremo anche in base ai ministri”, ha sottolineato Julia Unterberger, al termine delle consultazioni del gruppo parlamentare “Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord”.

Mentre il senatore Luigi Spagnolli ha rimarcato: “crediamo che il decentramento amministrativo sia fondamentale per far crescere il nostro paese, abbiamo buona esperienza in questo ambito e vorremmo metterla a disposizione delle altre regioni. Noi ci siamo. Vigileremo su quello che faranno sulla nostra autonomia e siamo disponibili a far crescere quella di tutte le altre regioni italiane”.