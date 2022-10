Consegnati i premi di studio “Girolamo Tripodi” all’Istituto “G. Renda” di Polistena | FOTO

19 Ottobre 2022 17:28

Si è svolta la 3ª edizione della consegna dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi”, ospitata dall’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” di Polistena

Si è svolta a Polistena presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda”, la cerimonia di premiazione della III edizione dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi” a favore di giovani studenti, segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi, scelti tra i più brillanti diplomati dell’anno scolastico 2021/2022 della scuola polistenese. La figura e la storia del senatore Girolamo Tripodi​ è strettamente intrecciata con la storia della collettività della quale, per la bontà e la passione delle sue idee e la trasparenza​ dei comportamenti,​ ​ è stato uno dei grandi protagonisti.

Un concetto ripetuto con orgoglio da Michelangelo Tripodi, Presidente della Fondazione, che ha ringraziato il Dirigente Scolastico prof. Antonio D’Alterio unitamente alla DSGA dott.ssa Concetta Messina, per il contributo e per la collaborazione che hanno dato per la migliore riuscita della premiazione e, inoltre, ha esteso il ringraziamento ai docenti delle scuole interessate, agli studenti e alle loro famiglie. Inoltre, Michelangelo Tripodi ha voluto sottolineare con forza l’impegno della Fondazione a favore dei giovani studenti calabresi che rappresenta la scelta strategica di un investimento per un futuro migliore della nostra terra.

La giornata si è rivelata molto intensa, con la presenza di una folta rappresentanza di studenti, ed ha consentito di richiamare l’attenzione dei giovani su alcuni aspetti delle battaglie condotte da Girolamo Tripodi per dare voce e rappresentanza ai braccianti, alle gelsominaie, alle raccoglitrici di olive, ed in generale a tutti i soggetti deboli relegati nel silenzio, accompagnate dall’impegno a contrastare decisamente con coraggio e tenacia le organizzazioni mafiose, divenendo un punto di riferimento, e​ non solo in Calabria delle lotte contro il disagio sociale e sui diritti delle donne e per la legalità.

La lotta per il riscatto, oggi si traduce nell’impegno dei giovani a utilizzare e rendere fruttuoso al massimo il percorso scolastico come trampolino di lancio per rompere i tabù sociali e affermare pienamente la parità dei diritti. Con questo spirito, è stata pensata e promossa questa iniziativa che, incarnando pienamente la tensione ideale e la concezione politica di Girolamo Tripodi, punta a dare un piccolo sostegno ai giovani studenti degli istituti scolastici reggini che rappresentano la nostra speranza per un futuro migliore.

Subito dopo gli interventi del Dirigente Scolastico prof. Antonio D’Alterio e del Presidente della Fondazione Michelangelo Tripodi è stato proiettato il video “GIROLAMO TRIPODI – Storia di un Ideale”, prodotto dalla Fondazione Girolamo Tripodi e curato da Tania Filippone, Cinzia Messina e Maria Concetta Tripodi.

In particolare, il Dirigente Scolastico prof. Antonio D’Alterio ha espresso apprezzamento per l’iniziativa ed ha manifestato la volontà di proseguire ed ampliare la collaborazione con la Fondazione Girolamo Tripodi per altre importanti iniziative che verranno programmate nel corso del corrente anno scolastico, nel solco della valorizzazione della figura di Girolamo Tripodi che ha cambiato la storia di Polistena facendola diventare punto di riferimento avanzato in Calabria per le conquiste e i traguardi che sono stati raggiunti in tutti i campi della vita civile e sociale.

Successivamente si è proceduto con la premiazione ed è stata premiata la studentessa Asia Ruffo che ha conquistato il podio di diplomata più brillante.

Come dolce conclusione della cerimonia, i ragazzi dell’Istituto, guidati magistralmente dal prof. Oliveto, hanno offerto ai partecipante una torta realizzata da loro nell’Istituto in onore della Fondazione e del Premio “Girolamo Tripodi”, che è stata apprezzata da tutti e che ha confermato, ancora una volta, il livello di eccellenza e qualità raggiunto dall’Istituto Alberghiero di Polistena.

E’ stata una giornata bellissima ricca di valori e, soprattutto, carica di soddisfazioni per la studentessa premiata con l’auspicio che possa proseguire al meglio i propri studi. In tal senso, la consapevolezza è stata unanime: il valore della borsa di studio va molto oltre quello economico; è un seme di speranza che cresce nell’animo dei giovani pronto ad accogliere le sfide del domani.

Alla luce di quanto avvenuto, si può affermare che il collante della toccante cerimonia e dei tanti volti di ragazzi che si sono ritrovati nel nome di Girolamo Tripodi è stato costituito dal motto che caratterizza lo spirito della Fondazione a lui intitolata: “Tenere viva la memoria per costruire il presente e progettare il futuro”. ​