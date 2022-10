Congresso Pd, Giani: “Bonaccini all’altezza del ruolo”

3 Ottobre 2022 14:22

Confresso Pd, Giani: “nomi prematuri, ma Bonaccini all’altezza del ruolo”

“Su Stefano Bonaccini ho una opinione molto positiva ed è sicuramente una figura all’altezza del ruolo di futuro segretario del Pd”. E’ quanto afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Ritengo che vi sia la necessità di affrontare un dibattito – spiega Giani – un confronto congressuale che prima parli dei temi, delle alleanze, dei programmi e poi entriamo sul tema dei nomi”.

“Ma parlare dei nomi è ancora prematuro perché non è ancora partito il congresso, non sappiamo quando sarà, non ci sono ancora delle regole su come poter sviluppare il congresso”, conclude Giani.