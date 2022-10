Conferita la laurea magistrale honoris causa in Economia aziendale e management a Klaus Algieri e Pippo Callipo

31 Ottobre 2022 18:57

Tonino Russo, Segretario generale CISL Calabria, sottolinea l’importanza del conferimento della laurea magistrale honoris causa in Economia aziendale e management a Klaus Algieri e Pippo Callipo

“Il conferimento della laurea magistrale honoris causa in Economia aziendale e management a Klaus Algieri e a Pippo Callipo da parte del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche dell’Università della Calabria – afferma in una nota Tonino Russo, Segretario generale della Cisl calabrese – costituisce un giusto riconoscimento alla competenza, all’esperienza e alla passione di imprenditori che alla nostra terra hanno dato e stanno dando il meglio di se stessi.

È un giusto riconoscimento al percorso di uomini che hanno avuto ed hanno lo sguardo rivolto al futuro, che scommettono sulla crescita della Calabria e non si rassegnano all’assistenzialismo, che sanno dialogare con i loro collaboratori e valorizzarne l’apporto. Di questi esempi e di questi segnali ha bisogno, oggi più che mai, la nostra regione. Ad Algieri e Callipo rivolgiamo, dunque, gli auguri per questa tappa importante del loro cammino e per la prosecuzione del proprio impegno. All’Unical il ringraziamento per una scelta che, oltre a premiare validi imprenditori, indica ai giovani una strada da seguire”.