Condofuri: morto l’ex sindaco Nino Caccamo

17 Ottobre 2022 09:47

Si è sempre distinto per il suo lavoro svolto con dedizione e spirito di servizio a favore della sua comunità

Si è spento prematuramente nella giornata di ieri, 16 ottobre 2022, il Dott. Nino Caccamo. Professionista stimato ed apprezzato in tutto il territorio grecanico in provincia di Reggio Calabria e punto di riferimento in campo professionale, sociale e politico. Già sindaco di Condofuri (eletto nel giugno 2009 con una lista civica), per un breve periodo, si è distinto per lucidità di pensiero, equilibrio e ponderazione, operando sempre con dedizione e spirito di servizio a favore della sua comunità. A darne notizia è l’Associazione Comuni dell’Area Grecanica tramite le proprie pagine social.

“I sindaci di “Assocomuni Grecanica”, unitamente al sindaco di Condofuri, esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla Famiglia”, conclude la nota.