Mese dell’educazione finanziaria: commercialisti all’Istituto Piria-Ferraris/Da Empoli di Reggio Calabria

14 Ottobre 2022 13:28

Farà tappa all’Istituto tecnico statale economico Raffaele Piria – Ferraris/Da Empoli di Reggio Calabria il prossimo martedì 18 ottobre, il ciclo di incontri con gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia organizzato da Cassa Dottori Commercialisti

Farà tappa a Reggio Calabria il prossimo 18 ottobre, il ciclo di incontri con gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia organizzato da Cassa Dottori Commercialisti, l’ente di previdenza e assistenza a favore di questa categoria di professionisti, nell’ambito del “Mese dell’educazione finanziaria”, l’iniziativa promossa dal Comitato della programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con l’occasione il Consigliere di Amministrazione della Cassa Dottori Commercialisti, Antonino Dattola tornerà tra i banchi dell’Istituto tecnico statale economico Raffaele Piria – Ferraris/Da Empoli, per sensibilizzare gli studenti sull’importanza di un futuro previdenziale sostenibile.

“La Cassa torna a scuola – Lavoro e futuro: conoscere i percorsi e i meccanismi previdenziali”: è questo il nome dell’iniziativa ideata dalla Cassa per parlare ai ragazzi dell’evoluzione del contesto lavorativo e professionale e della risposta che gli strumenti e i meccanismi della previdenza e del welfare possono offrire ai lavoratori e ai professionisti di domani. La lezione che si terrà in presenza e sarà supportata da materiali di presentazione partirà dall’evoluzione del contesto occupazionale e dei percorsi lavorativi per evidenziare l’importanza di iniziare a costruire da subito il proprio futuro attraverso efficaci soluzioni di risparmio previdenziale e con il supporto degli strumenti che le Casse e gli enti di previdenza mettono a disposizione dei propri iscritti.