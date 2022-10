Reggio Calabria, come richiedere il bonus trasporti per abbonamenti ATAM per il mese di novembre

28 Ottobre 2022 13:03

ATAM spiega come richiedere il bonus trasporti per il mese di novembre

“Anche giorno 31 ottobre sarà possibile richiedere il bonus trasporti per i nostri abbonamenti (mensili, trimestrali, annuali e scolastici) anche per coloro che ne abbiano già usufruito a settembre. Gli abbonamenti potranno essere sia urbani che extraurbani, sia cartacei che digitali sull’app Atam trasporti e sosta. Se ad esempio avete già acquistato l’abbonamento mensile di ottobre con il bonus di Settembre, richiedendo anche il bonus ad Ottobre potrete acquistare l’abbonamento per novembre, lo stesso vale per il trimestrale se ad esempio con il bonus di settembre si è acquistato in trimestrale da ottobre a dicembre, potrete richiedere il bonus di Ottobre ed acquistare un trimestrale da gennaio a marzo e così via“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa firmato dall’ATAM.

ATAM spiega le procedure per richiedere il bonus:

Richiedi il bonus sulla piattaforma informatica del ministero https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it autenticandoti con Spid o Cie.

Stampa il file pdf che viene generato e vieni presso i nostri uffici al Terminal Botteghelle.

Se desideri che l’abbonamento sia digitale sull’app ATAM trasporti e sosta: una volta ottenuto il bonus, prima di venire nei nostri uffici per riscattarlo scarica l’app ATAM Trasporti e Sosta sul tuo smartphone e registrati (in caso di abbonamento per il proprio figlio la registrazione dovrà essere a nome suo).

Se desideri prenotare il tuo abbonamento scrivici una mail a info@atam-rc.it inserendo: copia del bonus richiesto, tipologia dell’abbonamento desiderato (mensile/annuale/trimestrale/scolastico), data scelta come decorrenza dell’abbonamento (ottobre 2022/novembre 2022 e così via), un tuo contatto cellulare, tipologia di abbonamento se tradizionale o su app. In quest’ultimo caso comunicaci la mail dell’account già attivo sulla nostra app “ATAM – Trasporti e Sosta” su cui inserire l’abbonamento scelto. Il nostro personale provvederà ad evadere la pratica entro 72 ore lavorative.

“ATTENZIONE: se hai bisogno di assistenza per la richiesta del bonus, di scaricare la nostra app ti aiutiamo noi, basta venire negli orari su indicati muniti di SPID all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Terminal Botteghelle. – conclude ATAM – Mentre con la Carta di Identità Elettronica dovrai effettuare da casa l’operazione di richiesta del Bonus. Per l’ottenimento del Bonus Trasporti consulta le FAQ del ministero al link: https://urponline.lavoro.gov.it“.