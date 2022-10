Claudio Cardile nominato nuovo Presidente provinciale dell’Adoc di Messina

27 Ottobre 2022 11:47

Claudio Cardile è il nuovo Presidente provinciale dell’Adoc di Messina: soddisfazione espressa da Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina

“Si è svolta l’Assemblea congressuale dell’Adoc di Messina, l’associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori della Uil. I lavori sono stati presieduti da Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, e sono stati caratterizzati da un ampio e approfondito dibattito che ha affrontato le tantissime problematiche che, spesso e volentieri, sfociano in vessazioni nei confronti dei consumatori specie in una fase difficile e complicata come quella che stiamo vivendo“. È quanto affermato in un comunicato stampa trasmesso ai media dalla UIL Messina.

“A conclusione della fase politica l’Assemblea ha eletto all’unanimità l’ing. Claudio Cardile nuovo Presidente provinciale dell’Adoc di Messina. – prosegue la UIL Messina – Cardile vanta una lunga ed importante esperienza nel sociale sia per l’attività di lavoro che svolge da anni guidando una Sede Zonale della Uil che offre servizi di Caf e Patronato che per l’impegno politico-istituzionale nella città di Messina“.

“Siamo certi che Claudio Cardile, grazie alla sua intelligenza e alla sua collaudata capacità organizzativa, saprà rilanciare l’attività dell’Adoc, un’associazione che rappresenta un punto di riferimento di assistenza e di consulenza a favore delle persone e dei diritti dei consumatori che si esplica attraverso un’intensa azione che punta a sostenere le piccole e grandi questioni che impattano sulla vita quotidiana delle persone“, ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina.