Cittanovese Calcio-Catania, comunicate le modalità d’acquisto e i prezzi dei biglietti

Comunicate le modalità d’acquisto dei biglietti e i relativi prezzi per la gara di campionato tra Cittanovese Calcio e Catania di domenica 6 novembre

In vista dell’attesissima gara di campionato tra Cittanovese Calcio e Catania, la società giallorossa ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per i tifosi locali e per i tifosi ospiti, secondo quanto concordato con le Autorità di Pubblica Sicurezza. Il match è in programma per domenica 6 novembre presso lo Stadio “Morreale – Proto” con fischio di inizio alle ore 14,30.

Indicazioni per l’acquisto dei biglietti – Locali

I biglietti per la partita potranno essere acquistati presso lo stabilimento “Stocco&Stocco” di Cittanova a partire da lunedì 31 ottobre, oppure presso la biglietteria dello Stadio “Morreale – Proto” (area “Tribuna Coperta”) nella giornata di domenica 6 novembre a partire dalle ore 13,30.

Costo Biglietti:

15 euro tribuna coperta con posto a sedere (disponibili 60 biglietti);

10 euro prato area tribuna coperta;

ABBONAMENTI VALIDI. La gradinata, per motivi di ordine pubblico, è riservata interamente ai tifosi ospiti. I biglietti di “Tribuna Coperta” in vendita seguiranno una numerazione corrispondente ad un posto a sedere. Per gli abbonati di “Gradinata” è riservata l’area prato lato “Tribuna Coperta”. Ingresso libero per i bambini al di sotto dei 10 anni d’età (no tribuna coperta).

Indicazioni per l’ingresso allo stadio – Locali

Per i tifosi locali l’accesso allo stadio è previsto da località “Torre”, dove verranno predisposti anche i parcheggi. La biglietteria “locali” sarà attivata al cancello d’ingresso della “Tribuna Coperta”.

Indicazioni per l’acquisto dei biglietti – Ospiti

La prevendita dei ticket per i sostenitori ospiti verrà attivata esclusivamente on line sul portale POSTORISERVATO.IT al link https://www.postoriservato.it/elenco-date.html?idSpace=110 o anche presso i punti vendita autorizzati visionabili al seguente link https://www.postoriservato.it/punti-vendita-it.html.

L’apertura delle vendite è fissata per le ore 13,00 di lunedì 31 ottobre. I tagliandi a disposizione sono attualmente 700.