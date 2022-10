Cittanova: mercoledì la presentazione della nuova stagione teatrale

10 Ottobre 2022 09:05

La presentazione del nuovo Cartellone è in programma presso il Foyer del Teatro Gentile di Cittanova

Sarà presentata Mercoledì 12 ottobre alle ore 16.00 la XIX Stagione Teatrale di Cittanova e della Piana. La presentazione del nuovo Cartellone è in programma presso il Foyer del Teatro Gentile di Cittanova. All’incontro con i giornalisti parteciperanno il Presidente dell’Associazione culturale Kalomena Girolamo Demaria, il sindaco di Cittanova Francesco Cosentino e l’Assessore alla Cultura del comune di Cittanova Marianna Iorfida. Il Teatro della Città di Cittanova si presenta al pubblico per questo nuovo inizio, ed ospiterà quattro mesi di eventi nazionali e internazionali di commedia, teatro di prosa, musica e danza. Sarà una stagione ricca di spettacoli, per un cartellone d’eccellenza, che propone alcuni tra i più importanti nomi del teatro italiano ed una straordinaria presenza internazionale, con allestimenti che garantiscono alla nuova stagione grande qualità e richiamo. La Stagione teatrale del Gentile è ormai considerata un’eccellenza nel panorama provinciale e calabrese. Titoli e attori, regie e allestimenti evidenziano produzioni tra le più accattivanti e prestigiose che il teatro di prosa produce oggi in campo nazionale e internazionale.

Quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato un anno complesso ma intenso, adesso guardiamo al futuro con fiducia per riaffermare l’importanza e la forza civile del teatro. La campagna abbonamenti si svolgerà presso il Teatro Gentile di Cittanova a partire da sabato 15 ottobre.

Per informazioni consultare il sito www.associazionekalomena.it oppure inviare una email a kalomena@libero.it o, ancora, telefonare ai numeri 3477191399–3206184249.