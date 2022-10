Cittadella, l’ammissione di Marchetti: “non riusciamo a scrollarci di dosso il 3-0 contro la Reggina”

3 Ottobre 2022 15:19

Il DG del Cittadella Stefano Marchetti vede una squadra – la sua, che ha perso anche in casa contro la Ternana dopo il tris del Granillo – “che non riesce a scrollarsi di dosso il 3-0 di Reggio Calabria”

Può, una sconfitta contro la Reggina, creare problemi anche successivamente? Evidentemente sì, oppure è solo un caso. Sta di fatto che il Cittadella, a due settimane dal pesante tris subito a Reggio Calabria, pare ne abbia risentito, come dimostra il secondo stop di fila, questa volta in casa, contro la Ternana. E come dimostrano anche le parole del DG Stefano Marchetti.

“Dobbiamo ritrovare il nostro spirito, quello che ci ha portato fin qui – ha detto a – “Il Mattino di Padova”, come riporta “tmw” – Davanti avevamo una squadra forte come la Ternana, ma in Serie B sono tutte forti le squadre. C’è un po’ di confusione. Alla prima occasione subiamo gol e per gli altri si mette subito in discesa, mentre noi soffriamo come non mai. Vedo una squadra intristita, che non riesce a scrollarsi di dosso il 3-0 di Reggio Calabria. Ci prodighiamo in giocate scolastiche, non vinciamo contrasti né uno contro uno. Ma questo non è il momento di farci prendere dalle ansie”.