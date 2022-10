Una città in miniatura realizzata con le pietre: che spettacolo su una spiaggia reggina | FOTO

12 Ottobre 2022 12:22

Colpisce la maniacalità, la precisione, nel realizzare quella che sembra davvero una città in miniatura, vista dall’alto. Da lontano sembrano i resti di una città antica e ricca di storia

Una sorta di città in miniatura, in spiaggia, realizzata con un’infinità di pietre. E’ il lavoro, anzi lo spettacolo, realizzato da un’artista in una spiaggia reggina, più precisamente quella di Torre Lupo, nella zona sud di Reggio Calabria. Il lavoro è stato realizzato qualche giorno fa e a primo impatto, da alcune angolazioni, fa davvero effetto.

Colpisce la maniacalità, la precisione, nel realizzare quella che sembra davvero una città in miniatura, vista dall’alto. Da lontano sembrano i resti di una città antica e ricca di storia. Non sappiamo chi è l’autore di questa “opera” ma saremmo ben felici di conoscerlo per saperne di più sulla sua storia e su questo lavoro. E’ per questo che, tramite queste pagine, gli chiediamo pubblicamente di palesarsi, se dovesse leggere l’articolo, scrivendoci alla mail redazione@strettoweb.com. Intanto, in attesa di buone nuove, non resta che fargli i complimenti e allegare, a corredo dell’articolo, tutte le immagini da noi realizzate.