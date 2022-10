CISL FP Reggio Calabria proclama lo stato di agitazione per il mancato pagamento del bonus Covid febbraio-luglio 2020

27 Ottobre 2022 22:36

Proclamato lo stato di agitazione per il mancato pagamento del bonus Covid: CISL FP Reggio Calabria invita a provvedere al pagamento delle somme entro sette giorni, in caso contrario si attiverà ogni forma di protesta consentita

CISL FP Reggio Calabria ha proclamato lo stato di agitazione per il mancato pagamento del bonus Covid febbraio-luglio 2022. Di seguito riportiamo la comunicazione firmata dal Segretario Generale Aggiunto Giuseppe Rubino:

“Non c’è correttezza, trasparenza, competenza, soprattutto non c’è coerenza con quanti hanno rischiato e dato la vita per esercitare il proprio ruolo in condizioni invivibili e senza adeguate protezioni, ex eroi che già in poco tempo sono stati dimenticati. Lo stesso giorno destinato al pagamento, viene esposta ai destinatari del bonus la difficoltà di capire il tipo di tassazione da applicare, si attende che la Regione si pronunci, con l’intento di rinviare di almeno una mensilità.

L’intenzione per quanto riguarda la CISL FP è destinata a fallire miseramente:

Non è un problema del lavoratore la tassazione da applicare; L’Ufficio addetto, se non conosce i parametri, si informa e lo deve fare per tempo; Ogni eventuale difformità può essere conguagliata dalla stessa Azienda o con le rituali procedure fiscali a cui ogni Dipendente ricorre annualmente; Non è detto che i pagamenti degli emolumenti debbano essere garantiti solo mensilmente;

Per quanto sopra la CISL FP diffida dal mantenere l’atteggiamento poco rispettoso e dilatorio applicato e invita a provvedere al pagamento delle somme entro sette giorni, in caso contrario ci si vedrà costretti, per quanto in oggetto e per tutte le spettanze arretrate che in alcuni casi superano anche i 10(dieci) anni, ad attivare ogni forma di protesta consentita. Si comunica che già sentiti i Lavoratori si è ottenuto il mandato di proclamare lo stato di agitazione e ci si riserva di indire una o più giornate di sciopero generale che verranno concordate nelle assemblee in via di imminente organizzazione in tutto il Territorio Provinciale“.