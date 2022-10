Da Cinquefrondi parte la catena di aiuti per Michele Giardino: “raccolti fondi per farlo tornare a camminare”

14 Ottobre 2022 13:19

“Aiutiamo Michele Giardino a tornare a vivere con dignità”: il 58enne, in passato amante della corsa e delle maratone, dal 1999 ha accusato alcune problematiche che lo costringono a restare sulla sedia a rotelle. La raccolta fondi può garantirgli di andare in Spagna dove potrà sottoporsi ad un costoso intervento che “potrebbe portare miglioramenti di importanza vitale”

Una raccolta fondi per aiutare un cittadino in difficoltà parte dalla provincia di Reggio Calabria. Tramite il sito sicuro GoFundMe è possibile fornire un aiuto economico per il signor Michele Giardino, residente a Cinquefrondi. In passato il 58enne era un appassionato di sport, amava correre e partecipava spesso alle maratone, ma dal 1999 in poi è iniziato il susseguirsi di dispiacevoli cadute: nel 2010, infatti, gli viene diagnosticata la sclerosi multipla. La fiamma della speranza si è riaccesa nelle scorso luglio quando, durante un viaggio di studio a Barcellona, un medico calabrese il dott. Basilio Perugini, porta con se la Risonanza Magnetica di Michele e la espone al dott. Royo, un neurochirurgo, che individua qualcosa di particolare.

“L’esperto – si legge – ha trovato una trazione anomala del midollo spinale verso il basso, prodotta da un legamento detto “Filum Terminale”, di natura congenita, che è responsabile della malattia del “Filum” che si manifesta come una patologia del sistema nervoso che porta il paziente sulla sedia a rotelle. Malattia che nel caso di Michele non è stata riconosciuta e quindi diagnosticata purtroppo durante le ricerche fatte, ma che è responsabile del suo aggravamento attuale”. Il dott. Royo ha quindi visionato la Risonanza Magnetica di Michele ed ha riscontrato lievi segni di sclerosi multipla, ma soprattutto i classici segni della presenza di questo Filum che collega il midollo spinale al coccige e attira tutto verso il basso: midollo e cervelletto, causando quindi i sintomi presentati da Michele.

Secondo il dott. Royo il paziente, Michele Giardino, “se sottoposto ad intervento di resezione del “Filum” secondo il suo metodo (Filum Sistem), potrebbe avere miglioramenti di importanza vitale. L’intervento però deve essere fatto in una struttura ospedaliera privata”, ed ha un costo di 19.000 euro. Michele non dispone di questa cifra, vive di pensione, da solo e in una casa in affitto. Attualmente sulla sedia a rotelle, non deambula, con una paralisi del braccio destro e una paresi della gamba destra, segni evidenti, secondo il dott. Royo, della necessità di recidere il “Filum Terminale”.

Da qui una cittadina di Cinquefrondi hanno deciso di avviare la raccolta fondi: “questo appello che ho deciso di fare insieme ad altri amici di Michele è per raccogliere i fondi necessari affinché possa fare questo intervento e anche con una certa urgenza, considerando che ha già i primi segni di aggravamento importante della malattia. L’obiettivo che ci poniamo è di arrivare a realizzare la somma di 30.000 euro che serviranno per l’intervento, il viaggio, il soggiorno e la terapia post intervento. L’intervento si farà a Barcellona, in Spagna. Mi affido al buon cuore di tutti per la realizzazione di questo progetto, per ridare speranza a “uno di noi”. Aiutiamo Michele a tornare a camminare”.