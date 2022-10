Motta San Giovanni, avvistati cinghiali nella notte: branco a passeggio nel paese reggino | FOTO

7 Ottobre 2022 11:12

Sono tornati, ma in un luogo diverso. Passeggiatina a Motta San Giovanni per un branco di cinghiali, avvistati nella serata di ieri. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, alcuni esemplari sono stati intravisti tra le vie del paese reggino, fotografati dai cittadini increduli. Per fortuna, nessun pericolo alle persone, in un orario comunque solitamente tranquillo e con poca gente in giro a piedi.

Ormai non c’è più da meravigliarsi alla vista di questi esemplari, singoli o in branco. Dalle montagne si avvicinano ai centri abitati, alle città, e non solo a Reggio Calabria. Proprio qualche settimana fa, alla luce dell’incidente verificatosi sulla Gallico-Gambarie, avevamo scambiato quattro chiacchiere con il già Presidente dell’ATC Reggio Calabria, Rocco Palamara, per capire insieme a lui le motivazioni di queste “migrazioni” avvenute negli ultimi anni.