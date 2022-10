Cina: terzo storico mandato per Xi Jinping da segretario generale del Partito Comunista

23 Ottobre 2022 12:44

Terzo, storico, mandato da segretario generale del Partito Comunista per il Presidente cinese Xi Jinping. Storico perché Xi è riuscito ad andare oltre il doppio mandato dei predecessori, confermandosi come leader più potente dai tempi di Mao Zedong. Xi Jinping promuove i suoi alleati più stretti al vertice del partito, il Comitato Permanente del Politburo, chiudendo così la settimana politica cinese scandita dal ventesimo Congresso del Pcc. In seconda posizione si trova Li Qiang, segretario del partito di Shanghai, che appare candidato a sostituire il primo ministro uscente, Li Keqiang, nella primavera prossima. In terza posizione compare, poi, Zhao Leji.