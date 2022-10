Ciclismo, il futuro di Vincenzo Nibali: “voglio creare un team, sta per diventare realtà” 

21 Ottobre 2022 17:54

Vincenzo Nibali scende dalla bici ma non abbandona il ciclismo: lo “Squalo” è pronto a dar vita a un nuovo team professional

“Porterò con me tanti ricordi bellissimi, chiaramente i più importanti sono quelli delle vittorie degli speciali, il Giro d’Italia, la Milano-Sanremo e il tour de France. Questi sono sicuramente i ricordi più preziosi“. Si è espresso così Vincenzo Nibali, fresco di ritiro dal ciclismo, ricordando i momenti più belli della sua carriera. Rimpianti? “Pochi ma ho provato tante volte a mettere nel mirino nel migliore dei modi le Olimpiadi, però è un evento molto difficile, che arriva ogni quattro anni e centrare la singola prestazione è davvero difficile“, ha aggiunto il ciclista nativo di Messina.

Che ciclismo lascia Vincenzo Nibali? “Un ciclismo molto giovane, innovativo e che è cresciuto parecchio da questo punto di vista negli ultimi 4-5 anni. – ha dichiarato il campione messinese – Nuovo Nibali? Purtroppo in questo momento non c’è ma ci sono tantissimi giovani di ottimo spicco. Un corridore vero da corsa a tappe, però, in questo per adesso manca. Io esempio per i giovani? Penso di aver rappresentato un qualcosa per i giovani e di averne avvicinati tanti al mondo dello sport e al ciclismo. Essere stato fonte di ispirazione per loro mi fa molto piacere“.

E per concludere, un nuovo progetto per il futuro che sta per diventare realtà: “penso alla creazione di un team professional, cosa che sta diventando realtà e che il prossimo anno sarà presente sulle strade internazionali“.