Chi sale in Serie A? Il sondaggio: “3 favorite (una a sorpresa). E la Reggina…”

27 Ottobre 2022 13:25

Le 3 favorite per la promozione in Serie A secondo l’indagine di Osservatorio Scommesse

“I bookmakers a fine stagione ci davano retrocessi”. Quante volte lo abbiamo sentito dire a mister Inzaghi? Spesso, tutt’ora, lo rimarca nelle conferenze. E’ il segno di una Reggina che in estate viveva nell’indifferenza, per ovvi motivi, ma che col passare delle settimane si è rivelata sempre più temibile. E, ora, anche gli scommettitori hanno cambiato idea. Secondo quanto emerge da un’indagine di Osservatorio Scommesse, Genoa, Parma e Palermo sono considerate “le favorite per la vittoria del campionato: insieme, le tre formazioni attraggono il 71% delle puntate. Nello specifico, a spuntarla è il Genoa: sulla vittoria da parte degli uomini di Blessin scommette il 26% di utenti online, mentre il successo di Parma e Palermo è un’ipotesi convincente rispettivamente per il 23% e il 21,5% di chi punta su Lottomatica.it”.

Dietro le favorite (anche se il Palermo è in zona retrocessione), staccato di un po’ di punti percentuali, il Cagliari, corazzata in difficoltà e prossimo avversario della Reggina. E poi il solito gruppone di cui parla spesso Inzaghi e non solo, quello delle squadre che possono dare fastidio. Al quinti posto, subito dietro, arriva quindi la Reggina. “Qualche chance di successo” per gli amaranto – si legge sul sito di Lottomatica.it – “su cui punta il 5% degli scommettitori. Di contro, c’è poca fiducia su Ternana e Frosinone, due formazioni anch’esse protagoniste in questo avvio di stagione e in vetta alla classifica: su una vittoria del campionato da parte dei rossoverdi di Lucarelli punta appena lo 0,1% degli utenti, sui ciociari di Grosso lo 0,3%”.