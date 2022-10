Champions League, Napoli poker e qualificazione: per l’Inter pari d’oro a Barcellona | CLASSIFICHE

12 Ottobre 2022 23:06

Il Napoli batte 4-2 l’Ajax e stacca il pass per gli ottavi di Champions League: l’Inter guadagna un punto d’oro in un pirotecnico 3-3 a Barcellona

Dopo le due sconfitte di Juventus e Milan nelle gare del martedì sera, la due giorni di Champions League prosegue con le altre due italiane in campo, Napoli e Inter. Dal mercoledì di coppa arrivano due risultati positivi per le italiane: il Napoli liquida l’Ajax 4-2, l’Inter strappa un importante 3-3 al Camp Nou di Barcellona. Sui partenopei ormai c’è ben poco da dire: dopo il tennistico 6-1 dell’andata, i ragazzi di Spalletti rifilano altre 4 reti ai lancieri. Lozano apre le danze al 4’, Raspadori raddoppia al 16’, per gli olandesi si palesano già i fantasmi dell’andata.

Klaassen prova a riaprire la gara in apertura di secondo tempo, ma un rigore di Kvaratskhelia riporta il Napoli sul +2. A 7’ dalla fine Bergwijn accorcia ancora su rigore, ma Osimhen rientra dall’infortunio con il gol del definitivo 4-2. Per il Napoli è già certa la qualificazione agli ottavi.

Pirotecnico 3-3 per l’Inter in trasferta a Barcellona. Gara aperta e divertente, con continui ribaltamenti nel punteggio. Dembele apre le danze per i blaugrana, ma una dormita difensiva dei catalani permette a Barella un inserimento vincente per il gol del pari. L’Inter si sblocca, trova nuove energie e raddoppia con una gran conclusione di Lautaro che colpisce entrambi i pali prima di finire in rete. Il Barcellona prova a caricare a testa bassa, anche a costo di scoprirsi, l’Inter tiene botta fin quando Lewandowski trova un pallone sporco in area da ribadire in rete per il 2-2.

Il copione non cambia, il Barca spinge, ma dietro traballa: lancio di Onana per Lautaro abbandonato sulla linea del centrocampo, il ‘Toro’ serve l’accorrente Gosens dall’altra parte e i nerazzurri tornano avanti 3-2. L’ultima parola però è ancora di Lewandowski che di testa al 92′ evita il ko dei suoi. Sui piedi di Asslani, a tempo quasi scaduto il pallone del gol (in realtà dell’assist mancato!) vittoria non concretizzato. Per i nerazzurri un punto d’oro in ottica qualificazione, da concretizzare in casa contro il Viktoria Plzen nel prossimo turno.

Girone A

Napoli 12 Liverpool 9 Ajax 3 Rangers 0

Girone C