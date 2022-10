Champions League: Inter, poker al Viktoria e pass per gli ottavi. Il Napoli sfida il Liverpool per il primo posto | CLASSIFICHE

26 Ottobre 2022 23:02

Due successi per Inter e Napoli nel mercoledì di Champions: i nerazzurri superano il Viktoria Plzen e staccano il pass per gli ottavi ai danni del Barcellona, i partenopei battono i Rangers e aspettano il Liverpool per giocarsi il primo posto nel girone

Dopo Milan e Juventus tocca alle ultime due italiane presenti nei gironi di Champions League completare il quinto e penultimo turno dei rispettivi raggruppamenti. In scena l’Inter, vogliosa di chiudere la pratica qualificazione in casa contro il Viktoria Plzen e il Napoli che vuole continuare la sua striscia positiva di successi battendo anche i Rangers. Arrivano due vittorie rotonde e convincenti, nerazzurri e partenopei sono già sicuri del passaggio agli ottavi di finale di Champions League, ma se per l’Inter l’ultima gara contro il Bayern sarà una formalità, per il Napoli quella contro il Liverpool metterà in palio il primo posto nel girone.

Ma andiamo con ordine. L’Inter è la prima a scendere in campo nella prima tornata di match delle 18:45. I nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per tenere dietro il Barcellona, riunitosi per guardare (e gufare?) il match dei ragazzi di Inzaghi in attesa di giocare contro il Bayern Monaco (sconfitta per 0-3) in serata. I ragazzi di Inzaghi sbrigano la pratica già nel primo tempo: Mkhitarian sblocca la gara, la doppietta di Dzeko praticamente la chiude, nella ripresa il ritorno al gol di Lukaku è la ciliegina sulla torta per il 4-0 finale. Nerazzurri secondi dietro il Bayern e Barcellona in Europa League.

Tutto facile anche per il Napoli. I partenopei sono primi a punteggio pieno nel loro girone e la sfida del Maradona contro i Rangers Glasgow è poco più di una formalità in attesa dell’ultimo turno da giocare contro il Liverpool. La doppietta di Giovanni Simeone mette in ghiaccio la gara già nel primo tempo, la rete di Ostigard rende più rotondo il punteggio. Con lo stesso score il Liverpool liquida l’Ajax e resta a tre punti dagli azzurri in vista dello scontro diretto. Forte del 4-1 dell’andata, il Napoli può permettersi anche di perdere con due gol di scarto e blindare la prima posizione.

Girone A

Napoli 15 Liverpool 12 Ajax 3 Rangers 0

Girone C