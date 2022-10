Champions League, italiane da sogno: il Napoli ne fa 6 all’Ajax, l’Inter supera il Barcellona

4 Ottobre 2022 23:07

Martedì di Champions League che sorride alle italiane: l’Inter batte il Barcellona grazie al gol di Calhanoglu, il Napoli rifila 6 gol all’Ajax

Torna la Champions League e il martedì di coppa sorride alle italiane. Prime due squadre in campo, due vittorie dolcissime nella speranza di completare domani un poker con Juventus e Milan, impegnate contro Maccabi e Chelsea. Aprono la due giorni di calcio oltre i confini nazionali Napoli e Inter: gli azzurri strapazzano l’Ajax, i nerazzurri battono il Barcellona. Due gare diametralmente opposte, ma con il risultato finale che fa sorridere allo stesso modo. Il Napoli non è più una sorpresa. La squadra di Spalletti, attualmente capolista in Serie A, rifila un tennistico 1-6 all’Ajax sbancando l’Amsterdam Arena.

Di Raspadori (2), Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone le reti dei partenopei che rispondono al vantaggio iniziale di Kudus. I Lanceri perdono l’esperto Tadic per espulsione e vanno completamente fuori giri prendendo l’imbarcata.

Partita ben più complicata per l’Inter, in piena crisi di certezze e risultati, reduce dal ko di campionato contro la Roma. Il momento peggiore per affrontare il Barcellona di Lewandowski, oppure l’opportunità per invertire il trend negativo. Lautaro e compagni giocano un ottimo primo tempo, si chiudono a riccio in difesa soffrendo la superiorità tecnica blaugrana, ma senza mai cedere. Si vedono annullare un rigore per fuorigioco millimetrico e un gol per un offside ben più ampio, poi sbloccano la gara con il gol partita di Calhanoglu allo scadere del primo tempo. Il secondo tempo fa rima con sofferenza. Il Barcellona attacca ma non sfonda, il Var prima annulla il gol del pari dei catalani, poi scioglie i dubbi su un possibile tocco di mano di Dumfries in pieno recupero. Finisce 1-0: la scintilla scaccia crisi?