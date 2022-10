Champions League: figuraccia Juventus, si salvano solo i giovani. Tutto facile per il Milan | CLASSIFICHE

25 Ottobre 2022 23:02

Juventus sconfitta 4-3 dal Benfica: la reazione arriva sotto sul 4-1, nel finale, solo con la grinta dei giovani. Tutto facile per il Milan che strapazza la Dinamo Zagabria per 0-4

Penultimo turno dei gironi di Champions League con Juventus e Milan chiamate a decidere le sorti dei rispettivi gironi. Pessima la serata della Juventus sconfitta 4-3 dal Benfica, perfetta quella del Milan che strapazza 0-4 la Dinamo Zagabria. Altro euro-incubo per i ragazzi di Massimiliano Allegri che dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa, vengono sconfitti anche dal Benfica che bissa il successo dell’andata a Torino. Dopo 17 minuti Silva sblocca la gara, ma 4 minuti dopo Kean in mischia spinge dentro un pallone che danzava pericolosamente sulla linea di porta.

La partita si sblocca, ma per la Juventus sono dolori: Cuadrado procura un ingenuo calcio di rigore che Joao Mario trasforma. Rafa Silva con un pregevole colpo di tacco dà quello che sembra il colpo del ko. Nella ripresa Rafa firma la doppietta personale che spegne totalmente la luce per i bianconeri. Fuori Bonucci, Cuadrado, Vlahovic e Kostic, la Juventus inserisce Alex Sandro e i primavera Miretti, Soule, Iling. La grinta dei giovani raddrizzano il finale di partita: Iling serve a Milik l’assist per il 4-2, poi propizia, insieme a Soule, il 4-3 di McKennie. Ma non basta. Niente ottavi per la Juventus che all’ultima giornata dovrà giocarsi, contro il PSG, la possibilità di restare in Europa League.

Tutto facile per il Milan. I rossoneri, dopo aver appreso del successo del Chelsea sul Salisburgo per 2-1, sono scesi in campo a Zagabria con l’unico obiettivo di battere la Dinamo. Netto 0-4 per i ragazzi di Stefano Pioli che rischiano poco o nulla, fanno incetta di gol e guadagnano il secondo posto nel girone. Gabbia la sblocca di testa, Leao raddoppia con una (fortunosa) serpentina e Giroud chiude la gara su rigore. Il quarto gol arriva con una goffa autorete di Ljubicic. Nell’ultima giornata Milan e Salisburgo si giocheranno il passaggio del turno nello scontro diretto: Leao e compagni hanno a disposizione due risultati su tre.

Girone E

Chelsea 10 Milan 7 Salisburgo 6 Dinamo Zagabria 4

Girone H