Serie C, ora il Catanzaro è solo in vetta: vittoria pazza al fotofinish, Crotone staccato | CLASSIFICA

Al “Ceravolo” è il gol di Sounas a sbloccare la gara, ma Polidori e Monteagudo ribaltano tutto prima di una nuova rimonta firmata da Cianci e Curcio, quest’ultimo all’85’

Una partita pazza, più difficile del previsto, e una vittoria arrivata nel finale. Per questo però una vetta, ora solitaria, dal sapore più bello. Queste le sensazioni in casa Catanzaro dopo la vittoria per 3-2 contro la Viterbese che regala il primo posto, ma ora non più in compagnia. Al “Ceravolo” è il gol di Sounas a sbloccare la gara, ma Polidori e Monteagudo ribaltano tutto prima di una nuova rimonta firmata da Cianci e Curcio, quest’ultimo all’85’. E così, con la sconfitta del Crotone a Foggia, i giallorossi di Vivarini vanno al vertice da soli a 22. Di seguito tutti i risultati di giornata e la nuova classifica.

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 15 ottobre

Ore 12:30

Monterosi Tuscia-Calcio Giugliano 2-2

Ore 14:30

Acr Messina-Gelbison 0-1

Foggia-Crotone 1-0

Pescara-Fidelis Andria 3-0

Taranto-Juve Stabia 2-0

Ore 17:30

Avellino-Audace Cerignola 1-1

Catanzaro-Viterbese 3-2

Turris-Monopoli 0-0

Virtus Francavilla-Latina 0-0

Ore 20.30

Picerno-Potenza

