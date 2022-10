Tragedia a Catanzaro: uomo si lancia nel vuoto dal Policlinico e muore

26 Ottobre 2022 13:35

Uomo lanciatosi nel vuoto dal Policlinico di Catanzaro: l’A.O.U. “Materdomini” al lavoro con la Polizia per ricostruire i fatti

Questa mattina, un uomo sui 60 anni, qualche minuto prima delle ore 8 ha deciso di lanciarsi nel vuole dalla rampa di scala antincendio probabilmente dell’ultimo piano del Policlinico di Catanzaro. Inutili i tentativi del personale della terapia intensiva della struttura ospedaliera, accorso immediatamente e che, giunto sul posto, ha dovuto costatare il decesso del malcapitato che non era ricoverato nella struttura.

L’A.O.U. “Materdomini” esprime profondo sgomento e dolore in seguito al tragico evento verificatosi in mattinata. L’Azienda Ospedaliera Universitaria rende noto di essere al lavoro con la Polizia, intervenuta sul luogo dell’incidente, per ricostruire i fatti.