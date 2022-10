Catanzaro: per lavori di manutenzione limitazioni sulla SS106 Dir ‘Di Cantorato’

22 Ottobre 2022 10:15

Catanzaro: chiusura temporanea dello svincolo in direzione Catanzaro

Per consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione della pavimentazione, sono previste limitazioni temporanee lungo la strada statale 106 Dir ‘Di Cantorato’, nel territorio comunale di Catanzaro.

Nel dettaglio, a partire da lunedì 24 a mercoledì 26 ottobre, sarà istituita la chiusura al transito – per chi viaggia in direzione Catanzaro – dello svincolo in entrata della SS106 VAR ‘di Cantorato’, nel tratto incluso dal km 4,800 al km 6,000.

Il traffico veicolare verrà deviato lungo il percorso alternativo rappresentato dalla vecchia sede della 106 ‘Jonica’, da località Cantorato a località Bellino in direzione Catanzaro Lido, con svincolo alla rotatoria ‘Le Fontane’ in direzione Catanzaro e ingresso sulla 106 VAR A ‘di Catanzaro Lido’.

