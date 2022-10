Catanzaro: il Generale dei Carabinieri Salsano consegna il diploma di conferimento della Medaglia Mauriziana al merito

4 Ottobre 2022 15:50

Questa mattina a Catanzaro si è tenuta una cerimonia solenne dove il Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Brigata Pietro Salsano, ha consegnato a 13 Carabinieri il diploma di conferimento della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, onorificenza che viene conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, agli Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate. L’ambito traguardo, ovvero 50 anni di servizio militare computati sommando gli anni di servizio con quelli trascorsi al comando dei reparti dell’Arma, rappresenta per gli uomini e le donne in uniforme un obiettivo non facile da raggiungere nel proprio percorso lavorativo e, pertanto, al momento del conferimento ricco di profonde emozioni e risvolti valoriali che hanno caratterizzato anche l’odierna cerimonia. Ad assistere alla premiazione, avvenuta nella sala conferenze del Comando Legione Carabinieri “Calabria”, in prima fila vi erano i familiari dei premiandi, che con occhi pieni di gioia e commozione, hanno potuto guardare la cerimonia di consegna della prestigiosa medaglia. All’evento hanno partecipato i Comandanti dei reparti dislocati nella Legione Carabinieri “Calabria”, i delegati del Consiglio di Base di Rappresentanza Militare di Catanzaro, le Associazioni Nastro Verde che riunisce tutti i decorati con medaglia mauriziana, l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Nazionale Forestali. Il Comandante Salsano, fiero di aver consegnato la prestigiosa onorificenza, ne ha illustrato le origini storiche e gli importanti valori sottesi al suo conferimento.

A seguire, il Generale Salsano nella medesima sala conferenza della caserma cogliendo l’atmosfera solenne della premiazione, ha voluto dare il benvenuto agli Ufficiali dei Carabinieri neo giunti, 18 per l’esattezza, molti dei quali con pregresse esperienze investigative, che andranno ad occupare e rinforzare i vari reparti dell’Arma territoriale dislocati sull’intera regione calabrese.

Note storiche. La “Medaglia Mauriziana per Merito Militare di dieci lustri” venne istituita con le “Sovrane Magistrali Patenti” il 19 luglio 1839. In fase di prima istituzione era d’oro e di due dimensioni, con l’effige di San Maurizio, protettore delle Regie Armi. Coniata appunto in due versioni: una, maggiore, per gli Ufficiali Generali, che veniva portata appesa a guisa di collana, l’altra, più piccola, per gli Ufficiali superiori ed inferiori, che veniva appesa con piccolo nastro verde sull’uniforme o all’occhiello dell’abito. Inizialmente, potevano aspirare al conferimento di tale medaglia i soli Ufficiali decorati dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro che “si trovavano in effettivo militare servizio dopo cinquant’anni di meritevole carriera militare. Con decreto del 21 dicembre 1924 il re Vittorio Emanuele III allo scopo di riunire e coordinare le disposizioni che si erano aggiunte, nel tempo, modificando o abrogando in parte le norme contenute nelle Patenti del 19 luglio 1839, approvò un “Testo Unico contenente norme e disposizioni riguardanti la concessione della Medaglia Mauriziana”. Il “Testo Unico” in particolare, non limitava più ai soli decorati la concessione della Medaglia, apportava innovazioni circa il computo del servizio prestato per il raggiungimento dei cinquant’anni e prevedeva la coniazione di un nuovo tipo di Medaglia Mauriziana in bronzo da consegnare a tutti i decorati dopo la guerra del 1915-1918.

Successivamente, a metà degli anni ’50, una serie di leggi consecutive hanno cambiato la denominazione in “Medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare“, disposto nuovamente la coniatura della Medaglia in oro ed esteso l’onorificenza anche ai sottufficiali.

A ricevere la Medaglia Mauriziana sono stati:

Tenente Colonnello DOVICO Massimiliano – Capo Ufficio Logistico Legione Calabria

Tenente Colonnello GIARAMITA Massimo – Capo Ufficio OAIO Legione Calabria

Capitano BRUNOCILLA Pierluigi – Comandante Sezione Operativa NORM di Cosenza

Tenente LA CHIMIA Antonio – Comandante 2^ Sezione Nucleo Investigativo Comando Provinciale di Catanzaro

Luogotenente C.S. MORANO Enrico – Sezione Operativa Compagnia di Gioia Tauro

Luogotenente C.S. MERCURIO Vitaliano – Comandante Stazione di Isca Marina

Luogotenente FURLANO Vincenzo – Comandante Nucleo Comando Compagnia Serra San Bruno

Luogotenente MAZZONE Francesco – Nucleo Informativo Comando Provinciale Catanzaro

Maresciallo LA IACONA Pietro – Capo Sezione Amministrativa Provincia di Cosenza

Brigadiere Capo Q.S. TRIMARCHI Rosario – Sezione Radiomobile Compagnia Reggio Calabria

Brigadiere Capo Q.S. LANZA Francesco – Sezione Radiomobile Compagnia Reggio Calabria

Luogotenente C.S. in congedo FORTE Giacomo

Luogotenente C.S. in congedo LORELLI Adriano