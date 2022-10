Catanzaro: evade dai domiciliari, arrestato 53enne

19 Ottobre 2022 08:23

Catanzaro: evasione dai domiciliari, tratto in arresto un soggetto classe 1969

Nella giornata del 16 Ottobre i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Catanzaro, durante un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un soggetto classe 1969 per essersi reso responsabile del reato di evasione. In dettaglio, durante un controllo giornaliero da parte dei Carabinieri inerente i detenuti in regime di arresti domiciliari, il suddetto soggetto non è stato trovato in casa.

I militari insospettiti lo hanno atteso sotto l’abitazione e, dopo pochi minuti, lo hanno visto rientrare da una porta secondaria per eludere il controllo dei Carabinieri. Il soggetto è stato tratto in arresto per il reato previsto dall’art.385 del c.p. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e il soggetto è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari.